De olho na vaga da Libertadores, Flu enfrenta Atlético-MG no Maracanã

O Fluminense busca vaga na Libertadores | Foto: Mailson Santana/FFC

O Fluminense joga nesta quarta-feira (10), contra o Atlético-MG no estádio do Maracanã, a partir das 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor das Laranjeiras chega ao confronto buscando uma vitória que lhe aproxime ainda mais de uma vaga para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Já o Galo (que está em 3º com 60 pontos) busca um triunfo que lhe permita continuar na briga pelo título, objetivo que parece cada vez mais distante após tropeços nos últimos compromissos.

*Via Agência Brasil

