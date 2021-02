Nos EUA, Esquiva Falcão treina para enfrentar o russo Artur Akavov

A luta seguirá os protocolos contra a Covid-19 | Foto: Reprodução

O brasileiro Esquiva Falcão lutará no próximo dia 20 de fevereiro contra o russo Artur Akavov, que tem 23 lutas na carreira (com 20 vitórias, sendo nove por nocaute).

A luta, na categoria dos médios, será em Las Vegas (Estados Unidos), com todo o protocolo de segurança contra o novo coronavírus (covid-19) exigido pelas autoridades locais.

"Está sendo muito puxado, muito bom! Porque meu adversário é o melhor até hoje no profissional. Ele lutou duas vezes pelo título mundial do peso médio na Organização Mundial. Perdeu em 2016 para o inglês Billy Joe Saunders e, em 2019, para o americano Demetrius Andrade. Acredito que vai ser uma boa luta, estou preparando muito bem! Meu adversário teve chances de cinturão mundial e agora é a minha vez. Então acredito que uma vitória por nocaute vai me deixar bem próximo do meu objetivo", declarou Esquiva Falcão em nota divulgada por sua assessoria.

*Via Agência Brasil

