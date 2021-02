Confira as mudanças na tabela do Campeonato Amazonense 2020

Os times já possuem horários e duelos definidos até a terceira rodada | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus – Após a confirmação do adiamento do Campeonato Amazonense 2020, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou, na manhã desta quarta-feira (10) a tabela detalhada dos jogos.

A competição que iniciaria nesta quarta (10), começa na segunda-feira. Atual tricampeão amazonense e representante do Estado na Copa Verde 2020, o Manaus joga na terça (16), às 15h30, contra o Penarol, na Arena da Amazônia.

No Grupo A estão: Manaus, Nacional, Amazonas e Penarol. O grupo B é composto pelos times: Fast, São Raimundo e Iranduba.

A primeira rodada inicia dia 15 com o jogo entre Amazonas e Nacional, que será disputada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, às 15h30. No dia 16, às 15h30, o Manaus enfrenta do Penarol na Arena da Amazônia.

No dia 17, o Fast recebe o Iranduba, na Colina, às 15h30.

A segunda rodada segue no fim de semana, programação está para o dia 20 (sábado) com Penarol e Nacional no estádio F. Mendonça, às 15h30. No domingo (21), o jogo é entre Iranduba e São Raimundo, na Colina.

Segundo a tabela, um jogo entre Manaus FC e Amazonas ainda terá data e hora definida.

Na terceira rodada, os duelos seguem nos dias 23 e 24 de fevereiro. No dia 23, dois jogos acontecem, Penarol recebe o Amazonas e Nacional joga contra o Manaus. No dia 24, o São Raimundo duela contra o Fast.

A quarta e quinta rodada estão para serem definidas.

Leia mais:

Fast anuncia reforços para o Barezão 2020