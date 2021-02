Neblina causou acidente que matou jogador da NBA, Kobe Bryant

O acidente ocorreu em Calabasas, na Califórnia, no qual morreu uma das maiores lendas da história da NBA, aos 41 anos, e também sua filha Gigi, de 13 | Foto: Reprodução

Foi concluído nesta terça-feira (9), as investigações da causa do acidente aéreo que matou Kobe Bryant e outras oito pessoas em janeiro de 2020.

O piloto do helicóptero estava desorientado por causa do nevoeiro. Ele, antes do choque, informou que estava ganhando altitude, quando na verdade, estava perdendo.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) argumenta que o piloto não seguiu as regras quando voou entre nuvens espessas.

O acidente ocorreu em Calabasas, na Califórnia, no qual morreu uma das maiores lendas da história da NBA, aos 41 anos, e também sua filha Gigi, de 13.

