Copa do Mundo de ginástica artística é cancelada

Foi confirmado nesta quarta-feira (10) pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), o cancelamento das etapas da Copa do Mundo de individual geral de ginástica artística de Stuttgart, na Alemanha, e de Birmingham, na Inglaterra.

O circuito previa quatro etapas. Somente a de Milwaukee, nos Estados Unidos, ocorreu antes da pandemia. O agravamento da crise da covid-19 na Europa, forçou o cancelamento das duas etapas seguintes.

Até o momento, a única confirmada é a de Tóquio. Marcada para 4 de maio, a competição será também o evento-teste da modalidade para os Jogos Olímpicos.

O time brasileiro já está classificado com a equipe completa no naipe masculino e, no feminino, apenas a atleta Flávia Saraiva está com a vaga. Mas existe a possibilidade de classificar mais mulheres no Campeonato Pan-Americano, que será disputado no Brasil, em junho.

*Via Agência Brasil

