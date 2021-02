Pesquisa mostra qual torcida 'mais passa raiva' no Brasil; veja top 10

No esporte há sempre uma torcida feliz e outra que passa raiva; saiba quais | Foto: Jefferson Bernardes/VIPCOMM

Um estudo feito pela empresa de marketing esportivo Sports Value, mostra qual a torcida que mais passa raiva no Brasil. A pesquisa avalia as reações de raiva e amor em seus perfis no Facebook durante o período de janeiro até o dia 9 de fevereiro.

As medições foram desenvolvidas pela plataforma Zeeng, que consegue colher dados em sites. A conta "reações de amor - reações de raiva" gerou o que a Sports Value chamou de "felicidade líquida" das torcidas. Veja o ranking de acordo com a "felicidade líquida"

Veja o top 10:

1º lugar: Palmeiras (2.134.364 reações de amor - 31.539 reações de raiva = 2.102.825 de felicidade líquida);

2º lugar: Santos (1.124.476 reações de amor - 28.280 reações de raiva = 1.096.196 de felicidade líquida);

3º lugar: Internacional (494.413 reações de amor - 3.828 reações de raiva = 490.585 de felicidade líquida);

4º lugar: Flamengo (658.715 reações de amor - 210.268 reações de raiva = 448.447 de felicidade líquida);

5º lugar: Corinthians (384.467 reações de amor - 21.750 reações de raiva = 362.717 de felicidade líquida);

6º lugar: Vasco (170.586 reações de amor - 21.988 reações de raiva = 148.598 de felicidade líquida);

7º lugar: São Paulo (362.519 reações de amor - 251.268 reações de raiva = 111.251 de felicidade líquida);

8º lugar: Fluminense (80.482 reações de amor - 10.451 reações de raiva = 70.031 de felicidade líquida);

9º lugar: Atlético-MG (64.291 reações de amor - 27.644 reações de raiva = 36.647 de felicidade líquida) e

10º lugar: Athletico-PR (34.847 reações de amor - 3.811 reações de raiva = 31.036 de felicidade líquida).

*R7

