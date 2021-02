Neymar sai de campo machucado em vitória do PSG na Copa da França

O italiano Moise Kean marcou o único gol da partida no início do segundo tempo, antes de Neymar sair mancando de campo | Foto: Reuters

O PSG avançou à próxima fase da Copa da França com uma vitória de 1 a 0 sobre o Caen, da segunda divisão francesa, nesta quarta-feira (10), mas o atacante Neymar sofreu uma possível lesão na coxa seis dias antes do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona.



O italiano Moise Kean marcou o único gol da partida no início do segundo tempo, antes de Neymar sair mancando de campo, criando preocupações sobre sua participação no confronto do Camp Nou.

Com o francês Kylian Mbappé e o brasileiro Marquinhos no banco, o PSG teve dificuldades contra o Caen.

Neymar se viu isolado, e o atual campeão francês não conseguiu criar chances claras no primeiro tempo.

No entanto, os visitantes ganharam vida após o intervalo, com Kean marcando após cruzamento de Neymar em jogada de contra-ataque.

Porém, o atacante brasileiro caiu após forte disputa com Steeve Yago aos 11 minutos da etapa final, colocando a mão na coxa esquerda ao deixar o campo para ser substituído por Mbappé.

O PSG já não poderá contar com o lesionado Ángel Di Maria no jogo com o Barcelona.