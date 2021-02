Copa Verde: Manaus FC abre campanha para compra de ingressos virtuais

Mesmo com a pandemia, o clube buscou a força de sua torcida | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus – O Clube Esmeraldino, o Manaus FC abriu sua quarta campanha em 2021 de ingressos virtuais, pelo duelo de ida das semifinais da Copa Verde de 2020, contra o Remo.

O presidente Luis Mitoso explica que mesmo com a pandemia, o clube buscou a força de sua torcida para se manter competitivo e brigando por todos os campeonatos.

"Nossa imensa torcida é apaixonada, e tem nos ajudado bastante nestas campanhas de ingressos virtuais. Já possuímos mais de 600 sócios, e aqueles que não podem se associar ainda, estão contribuindo comprando os ingressos virtuais no valor simbólico de R$ 10,00", declarou.

Como explicou o presidente, o valor do ingresso custa apenas R$ 10,00 e tem feito a diferença nos custos do clube, além do pagamento de funcionários e demais demandas. O diretor de marketing do Gavião, Ciro Azevedo, elogiou a torcida do Manaus, e acrescentou que sabe da importância da torcida para o clube.

"A força da torcida faz toda a diferença. As campanhas até aqui têm ajudado o Manaus de inúmeras formas. Estamos diante de um jogo super importante, e sabemos que nossa torcida vai fazer bonito mais uma vez", comentou.

Portanto, para quem quiser e puder contribuir, basta acessar o link ou transferir através da chave PIX CNPJ do Manaus: 18367669000181

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Copa do Mundo de ginástica artística é cancelada