Neymar pensa em aposentadoria após lesão: 'não aguento'

Nesta quinta, após a realização de exames, ele deixou o hospital cabisbaixo | Foto: Reprodução

Após mais uma lesão nesta quarta-feira (10), na vitória do PSG para cima do Caen, o jogador Neymar foi às redes sociais nesta quinta-feira (11) desabafar sobre todas as críticas que recebe a cada vez que se contunde.

"A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol. Às vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo. Isso realmente me entristece. Me deixa triste demais ter escutar de jogador, treinador, comentarista 'ele tem que apanhar mesmo', 'cai cai', 'chorão', 'moleque', 'mimado' e etc. Sinceramente isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. NADA MAIS", completou.

Nesta quinta, após a realização de exames, ele deixou o hospital cabisbaixo após a realização de exames. A expectativa é que ele se recupere em 15 dias.

*R7

Leia mais:

Neymar sai de campo machucado