Brasil sediará Copa do Mundo de Ciclismo Mountain Bike em 2022

Além de todas entidades esportivas envolvidas, Henrique Avancini, o líder do ranking mundial da UCI, foi fundamental para a concretização do sonho | Foto: Feciclam

Foi confirmado pela União Ciclística Internacional (UCI) que o Brasil receberá em 2022 uma etapa da Copa do Mundo de Ciclismo Mountain Bike (MTB). O evento ocorrerá entre os dias 8 e 10 de abril em Petrópolis (RJ).

Além de todas entidades esportivas envolvidas, Henrique Avancini, o líder do ranking mundial da UCI, foi fundamental para a concretização do sonho de trazer a elite do esporte para o Brasil.

Há pelo menos quatro anos, ele trabalhava para concretizar esse sonho.

“Trazer uma etapa da Copa do Mundo para o Brasil é uma conquista enorme. Existia um desejo de muitas pessoas envolvidas no esporte, organizadores, todo o mercado, e esse desejo começou vir também por parte da União Ciclística Internacional (UCI) e da Red Bull TV, que é quem transmite a Copa do Mundo. Isso pela demanda e aceitação que o Brasil tinha com a modalidade, então esse interesse do Brasil, essa afinidade que o País tem com o mountain bike foi um dos principais fatores para que esse projeto começasse a tomar vida”, explicou Avancini à equipe de assessoria de imprensa.

Essa será a segunda vez que uma etapa da Copa do Mundo de MTB será realizada no país. A primeira foi no ano de 2005, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

*Via Agência Brasil

Leia mais:

Bayern consagra-se tetracampeão mundial de clubes 2020