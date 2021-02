Chefe da Olimpíada renuncia após comentários machistas

| Foto: Yoshikazu Tsuno-Reuters

O chefe da Olimpíada Tóquio 2020, Yoshiro Mori, de 83 anos, renunciou nesta sexta-feira (12) e voltou a pedir desculpas por comentários sexistas que desencadearam uma revolta global.

No último dia 3, Mori afirmou que as mulheres falavam muito durante as reuniões do conselho, o que para ele era “irritante”.

"Meus comentários impróprios causaram muito problema. Peço desculpas", disse Mori.

Um comitê de seleção composto por um número igual de homens e mulheres, e centrado em atletas, escolherá um novo presidente, disse o executivo-chefe da Tóquio 2020, Toshiro Muto, em uma coletiva de imprensa após uma reunião de uma comissão de conselheiros.

*Via Agência Brasil

