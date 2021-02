Flamengo enfrenta o Corinthians pela liderança do Brasileirão

O Flamengo torce para que o rival, Vasco da Gama, não entregue o jogo para o Internacional | Foto: Alexandre Vidal/CRF

Com apenas um ponto de diferença, o jogo deste domingo (14), às 16h, entre o vice-líder Flamengo contra o Corinthians, será comparado ao duelo em uma verdadeira arena. O Maracanã será o palco de uma grande atuação de dois times grandes do Brasil.

O Flamengo torce para que o rival, Vasco da Gama, não entregue o jogo para o Internacional, pois o time carioca teme descer, ainda mais, na zona de rebaixamento. Do outro lado, o Mengão busca vencer o Corinthians que está na oitava posição da tabela com 49 pontos. Não fica comprometido se perder, mas como trabalha com a "moral", vai com tudo para cima do time rubro negro.

Flamengo aposta em contrato

Aparentemente, o time ainda possui cartas na manga para surpreender a torcida que está eufórica com a possibilidade da taça. O time confirmou a contratação do zagueiro Bruno Viana, de 26 anos. Ele chega por empréstimo do Braga (POR) até o fim de 2021.

Bruno Viana nasceu em Macaé e começou a carreira no Cruzeiro | Foto: Marcelo Cortes/CRF

O jogador assinou contrato nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, conheceu o CT e teve o primeiro contato com o técnico Rogério Ceni.

"Nação, tô chegando! Não vejo a hora de encontrar vocês no Maracanã", disse Bruno Viana em seu primeiro recado para a torcida rubro-negra.

Bruno Viana nasceu em Macaé e começou a carreira no Cruzeiro. Após se destacar, se transferiu para o Olympiakos, da Grécia. Posteriormente, defendeu o Braga, de Portugal. Ele estava no clube português desde 2017. O jogador ainda é dúvida para o jogo de domingo.

O elenco rubro-negro realizou mais um treinamento no Ninho do Urubu. "Seguimos nos preparando para o próximo desafio no Brasileirão".

A torcida apoia e se prepara para o jogo que pode colocar o time na ponta do campeonato em um ano difícil para o Flamengo.

"Jogadores do Flamengo, honrem o manto, derramem o sangue, saiam com a vitória.

Estaremos juntos rumo ao título", disse um torcedor.



100 jogos de De Arrascaeta

O ídolo comemora 100 jogos com o manto | Foto: Marcelo Cortes/CRF

O ídolo da nação contou em entrevista coletiva sobre o momento que vive no Flamengo. Neste jogo contra o Timão, o atleta contou sobre a alergia de completar 100 jogos com o manto.

"É uma alegria por chegar onde cheguei. Essa é uma marca muito importante, principalmente aqui no Flamengo. Estou muito feliz. Tomara que a gente possa ganhar esse jogo e fazer esse dia mais especial ainda", declarou.

Corinthians mira confronto

O Timão está com 49 pontos na tabela | Foto: Divulgação Agência Corinthians

O Timão se reapresentou na última quinta-feira (11) e mirou suas atenções para o próximo confronto, contra o Flamengo.

Os atletas que fizeram o último jogo contra o Athletico-PR fizeram recuperação física. O técnico Vagner Mancini organizou uma atividade de técnica em espaço reduzido e também de enfrentamento de um contra um.

O meia Cazares, recuperado de lesão na coxa direita, fez trabalhos em campo junto do grupo, assim como o zagueiro Jemerson, que havia tratado um estiramento no joelho esquerdo. Na quarta-feira (10), eles haviam participado do treinamento de não-relacionados para a partida.

Para o duelo no Rio de Janeiro, Vagner Mancini não poderá contar com os meio-campistas Gabriel e Mateus Vital, pois ambos estão suspensos.

