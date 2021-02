Conheça o Nacional, o time tradicional do AM com 43 títulos estaduais

Com as cores branco e azul e os mascotes águia e o leão, o time é chamado de "Leão da Vila Municipal” | Foto: Divulgação

Manaus - Desde 1913, o Nacional Futebol Clube é um dos times que disputarão o Campeonato Amazonense 2020. Conheça mais sobre o time que possui 43 conquistas, incluindo um hexacampeonato entre 1976 e 1981.

Com sede em Manaus, o Nacional foi fundado oficialmente no dia 13 de janeiro de 1913. Segundo informações do próprio clube, o time foi criado por praticantes do esporte, entre eles alguns dissidentes do Manáos Sporting Club, e com objetivo de abrir espaço para brasileiros praticarem futebol.

O pouco que se conhece é que nessa época o futebol era quase que exclusividade dos ingleses que viviam na capital amazonense.

O time se tornou tradicional com as conquistas | Foto: Reprodução

Nesta foto o Nacional venceu o Maringá/PR, por 1-0, com gol de Pepeta, no estádio Estádio Mário Filho, o Maracanã-/RJ. A partida foi uma preliminar do jogo entre Brasil x Venezuela, válido pelas eliminatórias da Copa do México 1970. Na volta a Manaus torcedores receberam os ídolos azulinos. Um dos grandes momentos da história do Naça.

O clube é um dos mais tradicionais do Amazonas, sendo o recordista em número de títulos estaduais desde 1920, contando atualmente com 43 conquistas, incluindo um hexacampeonato entre 1976 e 1981.

Outro marco do time é que ele foi o primeiro clube do Norte do país a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e é a equipe amazonense que mais disputou essa divisão principal do futebol nacional, tendo disputado um total de 14 edições da competição.

Segundo informações do clube, na Copa do Brasil, o Nacional esteve em 16 edições, também um recorde para equipes locais. O Nacional é conhecido como o 3º maior clube da Região Norte e o maior do Amazonas.

Com as cores branco e azul e os mascotes águia e o leão, o time é chamado de "Leão da Vila Municipal”, em homenagem ao então bairro da Vila Municipal (atual Adrianópolis), onde fica seu patrimônio social.

Campeonato Amazonense

O clube é um dos mais tradicionais do Amazonas | Foto: Divulgação

O primeiro jogo do Nacional é contra o Amazonas FC na próxima segunda-feira (15), às 15h30, na Arena da Amazônia. Desta vez, por conta da pandemia da Covid-19, o jogo acontece sem a presença da torcida no estádio.

Os próximos jogos serão contra o Penarol e o Manaus FC. "Naça sempre. Vai para cima dele Leão", escreveu uma torcedora nas redes sociais do clube.

O clube anunciou a chegada do meia Vinícius Gyan, de 20 anos; o volante Lucas Guerreiro, de 23 anos; o atacante Everson Bilal, de 30 anos; o volante Baé, de 31 anos; o goleiro Adalberto, de 25 anos; o zagueiro João Bruno de 20 anos e o atacante Gustavinho de 18 anos.

O volante Judá Aguiar conta como estão os preparativos para os próximos jogos. “Nossa expectativa é a melhor possível. Estamos com forte preparação, treinando com responsabilidade para saber o que fazer durante o campeonato. Será difícil, tiro curto, então precisamos estar bem mentalmente e capacitados para fazer o certo. Vamos dar conta do recado e sair com o nosso objetivo que é a vitória”, disse confiante o atleta do Nacional.

O prata da casa, Vinícius Gyan também falou sobre o momento que vive no elenco. “Vou me dedicar, trabalhar e fazer o melhor para ajudar a minha equipe durante o campeonato. Estamos por uma ótima estreia”, finalizou.

