Prefeitura de Manaus busca parcerias para o retorno do 'Segundo Tempo'

O projeto da Prefeitura de Manaus atende crianças e adolescentes, por meio da prática de atividades esportivas e sociais | Foto: Divulgação Semjel

Manaus - O subsecretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Platiny Soares, participou de uma série de reuniões em Brasília em busca de recursos e parcerias, para colocar em execução o projeto "Segundo Tempo”.

O projeto da Prefeitura de Manaus atende crianças e adolescentes, por meio da prática de atividades esportivas e sociais no contraturno do horário escolar.

A meta do prefeito David Almeida, segundo Platiny, é dar todas as opções de um retorno saudável ao esporte para crianças e adolescentes, após o período de recolhimento por conta da pandemia da Covid-19.

“Esse momento é muito importante, para que possamos levar ao desporto grandes avanços e desenvolver projetos sociais, que contribuam com a melhoria de vida nas comunidades em nossa cidade. O prefeito David Almeida entende que devemos nos antecipar e planejar o retorno das atividades, tão logo fiquemos livres dessas restrições da pandemia”, afirmou.

Entre as reuniões realizadas na última terça-feira (9) o subsecretário firmou diálogo com a secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Fabiola Molina, a diretora da Secretaria, Anne Boechat, e o secretário do Paradesporto, Emílio Chagas.

“Pudemos adiantar temas sensíveis para Manaus, como a necessidade de recursos para contratar novos profissionais, para atuar nos projetos locais e a retomada das atividades do projeto Segundo Tempo, tão logo recomecemos as práticas esportivas, afirmou.

*Com informações da assessoria

