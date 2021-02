Amazonas FC vence o Naça de virada por 2 a 1 na Arena da Amazônia

O clube estava em desvantagem, mas virou o jogo na Arena da Amazônia | Foto: Reprodução

Manaus- Na tarde chuvosa desta segunda-feira (15), Amazonas FC e Nacional Futebol Clube se enfrentaram na Arena da Amazônia, em Manaus. Este é o jogo de abertura do Campeonato Amazonense 2020. A "onça pinta da zona Leste" venceu o "Leão da Vila Municipal" de virada.

As duas equipes se estudaram durante o primeiro tempo com poucas chances de gol, embora o campeonato seja de tiro-curto. A primeira partida contou com a ansiedade de ambas as partes e que atrapalharam o desenvolvimento em campo.

O Amazonas FC ganhou dois cartões amarelos, mas foi superior no número de posse de bola no primeiro tempo.

A primeira chance de gol do Nacional esteve nos pés de Flamel. Tudo começou quando Bilal roubou a bola no meio de campo. A chance foi desperdiçada com o camisa 10, Flamel, experiente jogador com 37 anos.

Aos 42 minutos, Romão cobrou escanteio com chances reais de gol, mas foi desperdiçada com o chute de Jones para fora. O primeiro tempo finalizou em 0 a 0.

Segundo tempo

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Nacional chegou com perigo com Rafael, mas o goleiro do Amazonas FC defendeu. Aos três minutos do segundo tempo, o Nacional fez o primeiro gol com Leozinho. Um gol de raça com briga contra três da zaga do Amazonas FC.

Com uma entrada dura, a onça pintada ganhou o terceiro cartão amarelo no segundo tempo, com falta na ponta esquerda do campo com Pierre. Aos 13 do segundo tempo, Judá, do Nacional, foi expulso por conta do segundo cartão amarelo. A torcida não gostou da atitude do jogador em chegar forte no adversário, ganhando de 1 a 0.

O Amazonas FC cresceu no segundo tempo e foi em busca do gol de empate na Arena, que chegou aos 36 do segundo tempo, com o cruzamento pela direita de Pedro Igor.



Escalação do Nacional: Adrian, Marcelo Phillipi, Bandeira, Cris, Baé, Romão, Bilau, Judá, Jones, Flamel e Leozinho.

Escalação do Amazonas FC: Rafaal, Magno, Pierre, Mendonça, Thiago Pereira, Adriano, Otávio, Ibson, Soares, Matheus, Glaysson.

