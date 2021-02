Amazonas F.C vence Nacional-AM na reestreia do Barezão 2020

O primeiro tempo começou bastante equilibrado | Foto: Mauro Neto/Faar

Nesta segunda-feira (15/02), a Arena da Amazônia foi palco do jogo de abertura do Campeonato Amazonense 2020, onde o Amazonas F.C venceu por 2 a 1 o Nacional-AM. A competição, que havia sido paralisada por conta da pandemia, tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e é organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). Com essa primeira vitória o time Aurinegro passa a liderar o grupo A da competição.

O primeiro tempo começou bastante equilibrado, porém, com mais posse de bola para o time do Amazonas F.C, que aos 7' conseguiu levar perigo ao rival após chute desviado de Ibson. O Nacional conseguiu levar perigo apenas aos 35', em contra-ataque armado por Everson Bilau. O camisa 7 ganhou uma disputa no meio-campo e tocou para Leozinho cruzar até Flamel, que não pegou bem na bola e mandou para fora. Em resposta rápida, o Aurinegro obrigou o goleiro Adrian a fazer boa defesa após cabeçada de Soares.

Na etapa final, o Nacional começou dominando o adversário e abriu o placar aos 3' com Leozinho. O camisa 11 dividiu com a zaga e, mesmo caído, conseguiu tocar de peito para o gol. Diante disso, o Amazonas F.C se viu obrigado a atacar o adversário, mas não levava perigo. Aos 12', o meia Judá foi expulso, após levar o segundo amarelo, e deixou o Leão com 10 jogadores em campo.

Com isso, o Aurinego cresceu no jogo e conseguiu o empate aos 36'. Magno fez jogada individual pela direita e cruzou na cabeça de Pedro Igor, que tocou no canto do goleiro Adrian. Logo em seguida, aos 38', o Amazonas F.C virou o confronto com Pierre, após escanteio batido por Maxuell. O Naça ainda tentou reagir no jogo, porém o placar se manteve e a equipe comandada por Ruy Scarpino garantiu os três pontos.

Com o resultado, o Amazonas F.C lidera o grupo A, com 3 pontos, e volta a campo somente no dia 23, contra o Penarol em Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital, em linha reta), no estádio Floro de Mendonça. Já o Nacional ocupa o último lugar do grupo, pois ainda não pontuou, mas vai ter a chance de se recuperar na competição na próxima sexta-feira (19), também contra o Leão da Velha Serpa no mesmo local.





*Com informações da assessoria