Manaus FC anuncia goleiro Octavio Victor como reforço para 2021

Manaus – Foi anunciado nesta segunda-feira (15), o goleiro Octavio Victor, de 24 anos, como o mais novo reforço para o Manaus FC na temporada 2021.

Além do CDC Novo Aripuanã, Victor também acumula passagens por diversos clubes amazonenses, como o Operário em 2014 e 2015 (onde foi campeão da segunda divisão do amazonense em 2014), o Nacional em 2015 e 2020, o São Raimundo em 2016, o Princesa em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e, mais recentemente, atuou na segunda divisão do Campeonato Amazonense, defendendo as redes do CDC Novo Aripuanã.

Em suas primeiras palavras como jogador do Manaus FC, Victor declarou que espera um ano de muitas vitórias com o Gavião do Norte.

"É um prazer imenso estar neste clube gigante que é o Manaus, vestir essa camisa. Era uma obsessão minha estar neste clube, na elite do futebol amazonense. Espero que 2021 seja de muito trabalho e muita alegria pro nosso torcedor", afirmou.

O Presidente do clube, Luís Mitoso, deu as boas-vindas ao goleiro e desejou muito sucesso aqui no Gavião do Norte. "Espero que Victor possa fazer seu melhor conosco e que seja um bom ano de muito trabalho", declarou.

Veja o elenco atualizado:

Goleiros: Gleibson, Paulo Henrique e Rafael.

Laterais: Edvan, Tiago Costa, Isaque Lael, Igor Carvalho e Dudu Mandai.

Zagueiros: Luis Fernando, Ramon, Spice e Jefferson.

Volantes: Gilson, Márcio Passos, Vinicius Barba, Yuri e Guilherme Amorim.

Meias: Gabriel Davis, Tabatinga e Erivelton.

Atacantes: Philip, Jack Chan, Alex, Douglas Lima e Diego Rosa.

