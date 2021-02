Seleção Feminina chega a Orlando para a disputa do ‘She Believes’

A estreia da seleção será contra a Argentina, no dia 18 de fevereiro | Foto: Divulgação CBF

A delegação da Seleção Brasileira Feminina disputa nos próximos dias, de 15 a 24 de fevereiro, o Torneio “She Believes”, em Orlando, nos Estados Unidos. A equipe se apresentou na tarde desta segunda-feira (15).

Além do Brasil, Canadá, Argentina e as anfitriãs, os Estados Unidos farão parte do torneio. Os jogos serão disputados em período de Data FIFA, no Estádio Explore.

A estreia da seleção será contra a Argentina, no dia 18 de fevereiro, às 18h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil enfrentará as atuais campeãs mundiais, os Estados Unidos, no dia 21 de fevereiro, às 17h. A Canarinho fechará a participação na competição diante do Canadá, no dia 24 de fevereiro, com duelo agendado para às 18h. Todos os jogos serão disputados no Exploria Stadium, em Orlando (EUA).

Como parte do protocolo médico, ao chegar na concentração a comissão técnica e as atletas refizeram os exames de RT-PCR. Para detectar previamente possíveis casos de coronavírus, a delegação já realizou os testes de Swab Nasal dez e quatro dias antes da apresentação.

Na chegada a Orlando, a zagueira Bruna Benites destacou a importância de enfrentar seleções muito qualificadas na primeira Data FIFA do ano. Além do Brasil, o Canadá e os Estados Unidos também estão classificados para a disputa das Olimpíadas.

"Essa é a nossa antepenúltima Data FIFA que teremos, é um importante torneio disputado contra seleções muito qualificadas, então, pra gente será um bom teste e conforme vai afunilando, vai chegando mais próximo da Olimpíada, os jogos ficam mais importantes. É muito importante estar aqui e esperou que a gente coloque em prática tudo que foi treinado nessa Era Pia", destaca Bruna.

Por conta do protocolo estabelecido pela USSoccer, não haverá cobertura presencial da imprensa nos treinamentos da Seleção Brasileira Feminina. A CBF TV disponibilizará diariamente imagens das atividades da equipe e entrevistas com as jogadoras.

