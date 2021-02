Timão enfrenta o Peixe na Vila Belmiro, nesta quarta (17)

Há apenas um ponto de diferença entre os times na tabela | Foto: Reprodução

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta (17), às 19h, na Vila Belmiro, em partida adiada da 33ª rodada do Brasileirão. Os times possuem apenas um ponto de diferença na tabela do campeonato.

O Corinthians já iniciou a preparação para o clássico. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo diante do Flamengo, no último domingo (14), realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli) para o aquecimento.

Na sequência, o técnico Vagner Mancini levou todos ao Campo 2 (José Ferreira Neto), onde promoveu um treino de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Por fim, o treinador separou o grupo em duas equipes para um coletivo.

Nesta terça-feira (16) aconteceu o último treino preparatório para a partida e, na sequência, viajou para a cidade do litoral paulista.

Santos

O elenco do Santos FC se reapresentou nesta tarde, no CT Rei Pelé. O time, que venceu o Coritiba por 2 a 0, não somava três pontos desde o duelo com o Botafogo, dia 17 de janeiro.

Agora, o Peixe acumula três partidas de invencibilidade – dois empates, contra Grêmio e Atlético-GO, e o triunfo do último sábado (13).

“A gente vinha de uma sequência difícil, mas uma vitória já nos deixou com três jogos sem derrotas. Foi um jogo complicado contra o Coritiba, mas graças a Deus conseguimos vencer e isso nos dá moral para o clássico contra o Corinthians. É um jogo chave, um campeonato à parte, e a gente espera fazer uma grande partida na quarta-feira”, concluiu o lateral-esquerdo Felipe Jonatan.

Após o Corinthians, o Peixe ainda enfrenta o Fluminense – ambos na Vila Belmiro – e Bahia, em Salvador, nas últimas partidas da equipe na atual edição do Brasileirão.

