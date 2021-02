Manaus FC comemora marca de 12 mil inscritos no YouTube

| Foto: Reprodução

Manaus – O Manaus FC comemora a marca de 12 mil inscritos no YouTube. A "ManausFCTV", fundada em 7 de dezembro de 2018 possui hoje 338,6 mil visualizações e segue crescendo de forma pioneira no Amazonas.

Recentemente o clube teve 100 mil visualizações em sua transmissão do jogo de ida das quartas de final contra o Paysandu (PA), e além disso, 22 mil telespectadores simultâneos.

Mostrando os bastidores, novidades da semana, bate-papos leves e descontraídos, além de contar a história de vida dos funcionários do clube e também dos atletas, a ManausFCTV possui quadros que já caíram no gosto do internauta, como o Resenha Manaus FC, o Boletim Semanal, Dia de Jogo, Heróis anônimos e Conexão Manaus FC.

O presidente do Manaus, Luis Mitoso fala sobre o momento de reconhecimento.

"Isso e uma resposta positiva do torcedor amazonense que acredita no trabalho e seriedade desse jovem clube e que sonha junto com nossa Diretoria. O MANAUSFC hoje, representa o resgate do futebol amazonense. Aliado a isso, investimos não tão somente na contratação dos jogadores e comissão técnica, mas também investimos na área de comunicação e de marketing. Não podemos esquecer que o Manaus FC tem dado uma resposta positiva dentro de campo fazendo bons jogos e participando muito bem nas competições em que participa", declarou.

Quem assiste, curte e compartilha os conteúdos do time está ajudando não somente na divulgação, mas também gerando rentabilidade para o Manaus FC. Então, se você ainda não conhece ou não é inscrito na ManausFCTV, faça como a repórter Debora sempre diz, acompanhe o Manaus e faça parte desta história.

