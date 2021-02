Seleção Feminina de futebol realiza primeiro treino em Orlando

A sueca contou com 23 atletas em campo para o treino e de olho na estreia no Torneio “She Believes” | Foto: Divulgação CBF

Em solo americano, a Seleção Brasileira Feminina já se prepara para o jogo contra a Argentina no próximo dia 18. O primeiro treino foi comandado por Pia Sundhage, em Orlando, nos Estados Unidos.

A sueca contou com 23 atletas em campo para o treino e de olho na estreia no Torneio “She Believes”.

Na primeira atividade, Pia seguiu o roteiro de costume, a prática iniciou com um trabalho de posse de bola, exigindo que as atletas fizessem as ações de apoio e suporte.

Já na sua etapa, a sueca dividiu as atletas em dois grupos para um coletivo de 11 x 11, já de olho na equipe que entrará em campo diante da Argentina.

Atleta com o maior número de jogos e convocações com Pia, no total 13 partidas, a atacante Debinha projetou o que espera da Seleção Feminina no Torneio She Believes.

Na competição, o Brasil enfrentará as seleções da Argentina, no dia 18 de fevereiro, Estados Unidos, no dia 21, e finalizando a participação diante do Canadá, no dia 24.

"Indiferente se é a seleção dos Estados Unidos, Canadá ou Argentina, a gente está com espírito de vitória, e tendo a Pia que já comandou a seleção dos Estados Unidos é um ponto positivo pra gente, ela conhece bem. Eu também conheço muitas jogadoras por jogar aqui na liga e, no geral, todo mundo conhece os Estados Unidos e será um jogo muito duro. A gente está se preparando e dando o nosso melhor dia a dia pra gente conseguir conquistar esse torneio. Esses são os jogos mais próximos do que pode acontecer nas Olimpíadas, e accho que dará um parâmetro do nível que a gente está. Será um balanço bem positivo", destaca Debinha.

*Com informações da CBF

