Bruno Viana é apresentado oficialmente no Flamengo

O zagueiro Bruno Viana, de 26 anos, foi apresentado oficialmente como o primeiro reforço rubro-negro para a temporada 2021, nesta terça-feira (16), no Ninho do Urubu.

O defensor, que atuava pelo Braga (POR), chega por empréstimo até o fim do ano. Ele conta como avalia o momento que chega no clube rubro negro.

“Me vejo como um zagueiro técnico e rápido nas coberturas. Prefiro jogar pelo lado direito, mas se for preciso posso atuar pela esquerda. Tenho um bom passe, além de uma boa leitura de jogo. No decorrer dos treinos, vou procurar me adaptar o mais rápido possível ao estilo que o Rogério trabalha”, disse.

Chegar ao Flamengo e jogar em um time com uma das maiores torcidas do mundo é um sonho de criança e da família, revela o jovem jogador.

“Estou no Flamengo para ajudar o time a conquistar títulos, que é sempre o mais importante. Quero entregar todo o meu potencial aqui. O sonho de qualquer jogador é jogar no Maracanã lotado, com a torcida rubro-negra. Não vejo a hora de realizar meu sonho e da minha família. Estou empolgado para correr nesse campo como se fosse um menininho de cinco anos, mas preciso ter calma. Estava parado há duas semanas. Me sinto muito feliz por estar aqui”, confessou.

