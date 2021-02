Polo aquático: Brasil está fora da Olimpíada de Tóquio

O Brasil, por sua vez, volta as atenções para o Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, em Buenos Aires (Argentina) | Foto: Divulgação FINA

A seleção masculina de polo aquático não se classificou para a Olimpíada de Tóquio (Japão). Os brasileiros perderam por 12 a 8 para a Geórgia no Pré-Olímpico de Roterdã (Países Baixos).

Contra os georgianos, a seleção nacional teve dificuldades nas ocasiões em que ficou com um jogador a menos na água e viu os rivais irem para o intervalo com quatro gols de vantagem.

No segundo tempo, o Brasil balançou as redes tanto quanto os adversários e até foi superior no último período, marcando cinco vezes contra quatro dos europeus, mas a reação foi tardia.

Bernardo Gomes, com três gols, foi o destaque da equipe nacional. Também assinalaram tentos Rafael Real (dois), Rudá Franco, Roberto Freitas e Gustavo Grummy.

O Brasil, por sua vez, volta as atenções para o Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, em Buenos Aires (Argentina). As disputas do polo aquático estão marcadas para ocorrer entre 14 e 29 de março.

