Fast goleia o Iranduba da Amazônia por 3 a 0 no Barezão 2020

No dia 24, o São Raimundo duela contra o Fast | Foto: Divulgação Fast

Manaus – O Fast enfrentou o Iranduba na tarde desta quarta-feira (17), às 15h30, na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense 2020, o Barezão. Por 3 a 0, o Tricolor de Aço venceu o adversário com gols de Ariel e o querido da torcida, Emerson Bacas, com dois gols.

Fast teve 58% dos passes no primeiro tempo de jogo, mas não agradou ao público na estreia. O jogo no primeiro tempo finalizou em 0 a 0 com poucas finalizações e nervosismo de ambas as equipes.

No segundo tempo, o Fast Clube fez duas alterações e deixou o time mais ofensivo durante a estreia. Os times voltaram com mais pressão para gols.

Nos primeiros minutos, o rolo compressor teve três chances de gols, mas com a atuação dificultada pelo goleiro do rival.

O Clube do Coração da Amazônia, o Iranduba, por sua vez, teve chances de gol no contra-ataque, mas atuou na defesa contra os atacantes do Rolo compressor. Após os 10 minutos de jogo, o Fast recua e o rival toca com chances de finalizações.

O primeiro gol do Fast chegou aos 17 minutos do segundo tempo com o atacante Ariel dos Santos, por cobertura e sem chances para o goleiro. O segundo gol veio após sete minutos. O atacante Ermerson Bacas viu o goleiro adiantado, não desperdiçou a chance e ampliou para o Tricolor de Aço.

O Iranduba não recuou diante dos dois gols. O time foi ofensivo e com chances claras de gols, mas sem sucesso. Aos 35 minutos, Mateus, número 6 do Iranduba levou o segundo amarelo após entrada dura e foi expulso do jogo.

O Iranduba tentou ser ofensivo no estilo de jogo mas sofreu a derrota nesta quarta (17) | Foto: Divulgação

Apostas

Emerson Bacas, autor do segundo e terceiro gol da partida foi recebido com alegria pela torcida do Fast. O clube anunciou a chegada do atacante no início de fevereiro.

“O Emerson Bacas joga bem. Lembro dele da época do Rio Branco contra o Manaus na Copa Verde e Série D. Boa sorte para o time”, disse um torcedor.

Ariel, autor do primeiro gol também chegou como reforço do time. O uniforme usado pelo Fast faz homenagem à todas as famílias que perderam um ente querido na pandemia da Covid-19.

Campeonato continua

A segunda rodada segue no fim de semana, programação está para o dia 20 (sábado) com Penarol e Nacional no estádio F. Mendonça, às 15h30. No domingo (21), o jogo é entre Iranduba e São Raimundo, na Colina.

Segundo a tabela, um jogo entre Manaus FC e Amazonas ainda terá data e hora definida.

Na terceira rodada, os duelos seguem nos dias 23 e 24 de fevereiro. No dia 23, dois jogos acontecem, Penarol recebe o Amazonas e Nacional joga contra o Manaus. A quarta e quinta rodada estão para serem definidas. No dia 24, o São Raimundo duela contra o Fast.

Leia mais:

Bruno Vianna é apresentado oficialmente no Flamengo