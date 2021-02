Espaços esportivos de Manaus recebem serviços de limpeza e sanitização

Manaus (AM) - Os espaços externos de dois Centros de Esporte e Lazer (CEL), da Prefeitura de Manaus, sob a gestão da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), passaram por limpeza geral e sanitização em um mutirão de limpeza que aconteceu por meio de uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), iniciada na última segunda-feira (16), e que encerrou nesta quarta-feira (17).

Os CELs da zona Centro-Oeste de Manaus foram beneficiados com a ação que aconteceu no bairro Redenção e no conjunto Campos Elíseos. O itinerário de limpeza vai acontecer, ao longo deste primeiro semestre, nos mais de 40 espaços existentes em Manaus.

“Esse tipo de ação de limpeza, nos espaços públicos da Semjel, estão sendo realizados para melhor atender a população quando forem liberados para uso. O prefeito David Almeida sempre enfatiza que a administração deve oferecer o melhor aos cidadãos, e no que cabe à Semjel, vamos dedicar nosso trabalho para que nossos equipamentos estejam prontos e adequados, quando a população voltar a utilizá-los”, ressaltou o subsecretário Platiny Soares.

O serviço, que inclui trabalho de varrição, raspagem de meio-fio, capinação, jardinagem e remoção de lixo pesado, está deixando os espaços limpos e apropriados para que, quando possível, as pessoas possam voltar a realizar atividades esportivas e de lazer nesses locais.

*Com informações da assessoria