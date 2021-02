Vídeo: Bacas do Fast é comparado a Pelé 'fez o gol que ele não fez'

Emerson comemorou muito com o gol | Foto: Adilson Nascimento / ASCOM FAST CLUBE

Manaus - Debaixo de forte chuva, um chute da área de defesa, um gol épico e sem chances para o goleiro do Iranduba da Amazônia, consagrou Emerson Bacas, jogador do Fast Clube nesta quarta-feira (17). Ele foi comparado com o rei do futebol, com "o gol que Pelé não conseguiu fazer".

O atacante do Fast ainda marcou outro gol no fim do segundo tempo do jogo, deixando a vitória do Fast por 3 a 0. Emerson escreveu nas redes sociais que o momento que vive no clube é um sonho.

"Dia que ficará marcado pra sempre em minha vida . Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos", disse emocionado.

O feito repercutiu nacionalmente. Emissoras de televisão e comentaristas fizeram questão de mostrar o gol marcado no Campeonato Amazonense 2020 e foi comparado ao "quase do gol" do Rei Pelé.

Vale um Puskas?

A torcida gostou e ovacionou o atacante. Nas redes sociais, os internautas afirmam que vale o Puskas, o prêmio que vale pelo gol mais bonito do ano. A premiação foi criada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 2009 e já condecorou Cristiano Ronaldo e Neymar.

