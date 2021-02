Hernán Crespo é apresentado como novo técnico do São Paulo

O argentino chega para comandar o São Paulo | Foto: Divulgação São Paulo FC

Foi apresentado nesta quarta-feira (17), o novo técnico do Tricolor, Hernán Crespo. O treinador recebeu as boas-vindas do Presidente Julio Casares.

Após receber as boas-vindas, Crespo revelou o seu sentimento e a escolha pelo Tricolor. “Tem a ver com o sentimento, do que vibra, do que se sente. A conexão rápida com as pessoas. Gostei, me arrepiou a pele, me deu energia e me encantei”, revelou o comandante argentino.

"É uma satisfação grande concluir esse processo que culminou na contratação do Crespo. Foi um processo diferente no futebol, com dinâmica diferente, conversamos com profissionais do Uruguai, da Argentina, de Portugal e outros países, e hoje temos um técnico que tem uma sinergia com a história do São Paulo”, disse o dirigente são-paulino Julio Casares



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Porto vence Juventus pela primeira vez na Liga dos Campeões