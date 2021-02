Datena volta a comandar esporte da Band

Datena tem ganhado cada vez mais protagonismo | Foto: Divulgação

O Brasil Urgente é um dos programas de maior audiência na televisão brasileira. A atração mescla noticiário político e policial, com prevalência para o segundo tema, mostrando casos de perseguição ao vivo, buscas policiais, entrevistas com delegados e notícias em tempo real, que podem envolver trânsito e enchentes, por exemplo.

A atração é comandada por José Luiz Datena , jornalista com anos de experiência no segmento, mas que tem migrado com cada vez mais ímpeto para uma área que ele também conhece bem: o jornalismo esportivo. Esse é um movimento que Datena já ensaiou em outros momentos, mas que só agora parece estar ganhando força.

Isso acontece em um momento no qual a TV Band volta a investir em sua grade esportiva. A emissora, que já foi conhecida como "canal do esporte", voltou a investir pesado na aquisição de competições esportivas e também na contratação de nomes conhecidos, como a apresentadora Glenda Kozlowski, que fez boa parte da sua carreira na TV Globo, apresentando o Esporte Espetacular.

Com isso, Datena tem ganhado cada vez mais protagonismo. Na última semana, ele utilizou o Brasil Urgente para anunciar que a Band voltará a transmitir a Fórmula 1 em 2021. A emissora já havia feito transmissões da principal categoria do automobilismo mundial na década de 1980, mas depois perdeu espaço com a ascensão da Globo, que dominou o esporte nos últimos 30 anos, acompanhando as vitórias inesquecíveis de Ayrton Senna, Michael Schumacher e, mais recentemente, Lewis Hamilton.

Durante seu programa, Datena conversou com Mariana Becker, ex-repórter da TV Globo e correspondente na Europa. Becker foi contratada pela Band para acompanhar o circuito da F1, assim como fazia na plim-plim. Ela é tida como uma das principais jornalistas da modalidade no mundo, e é respeitada por pilotos e dirigentes das escuderias envolvidas no esporte.

Outro que está chegando na Band e também conversou com Datena foi Reginaldo Leme, ex-comentarista da Globo para automobilismo. Todas essas movimentações indicam que Datena vai assumir o protagonismo nas transmissões, muito possivelmente como narrador, algo que ele já tem feito. A Band, no entanto, ainda não confirma e mantém sigilo sobre quem vai narrar a F1 na emissora.

Enquanto não há definição, Datena segue narrando jogos do Campeonato Italiano. Com um jeito extrovertido, o jornalista tem chamado a atenção do público com irreverência durante as transmissões. No sábado (13), por exemplo, durante a partida entre Napoli e Juventus, ele contou piadas, elogiou e cornetou jogadores em campo e mandou abraços para amigos espalhados pelo Brasil.

O português Cristiano Ronaldo fez uma partida apagada, mas recebeu elogios do narrador, que o chamou de "gajo lindão" duas vezes. O ponta Lorenzo Insigne, do Napoli, autor do gol da vitória, ora foi caracterizado como "monstro" ora como "monstro sagrado", adjetivos fartamente distribuídos ao longo dos 90 minutos.

Entre gafes e brincadeiras, o jornalista tem sido uma atração durante as partidas. Quando o jogo estava zero a zero, Datena recorreu a um clichê do futebol para fazer uma previsão, mas escorregou ao confundir um dos times em campo: "O gol vai sair num detalhe. Está muito fechado o time do Milan aqui atrás", disse, referindo-se ao Napoli.

Datena começou no mundo dos esportes pelo rádio. Mas já foi repórter de campo, narrador, comentarista e âncora. Trabalhou com nomes que, mais tarde, se tornaram conhecidos, como Galvão Bueno e Fausto Silva, o Faustão.

Leia mais

Datena desiste de se candidatar ao Senado

Torcedora sofre assédio sexual em transmissão de jogo em Manaus

Manaus FC e Remo disputam vaga na final da Copa Verde