São Paulo enfrenta o Palmeiras no Morumbi nesta sexta (19)

O São Paulo recebe hoje (19), o Palmeiras, às 21h30, em duelo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi.

Após findar uma série de resultados negativos neste início de ano ao vencer o Grêmio de virada por 2 a 1, em Porto Alegre, o Tricolor chega motivado para o Choque-Rei.

“Conquistamos uma vitória importante no Rio Grande do Sul, diante de um adversário difícil, e agora estamos mais confiantes para o clássico”, afirmou o meio-campista Luan.

Com 62 pontos em 35 jogos, o time são-paulino está na quarta colocação, atrás de Atlético-MG (62, leva vantagem nos critérios de desempate), Flamengo (68) e Internacional (69) – todos com 36 partidas. Já o Palmeiras está no sexto lugar, com 56 pontos.

