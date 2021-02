Raio X do Barezão: Manaus FC busca o 4° título amazonense

O time lotou a Arena da Amazônia e reacendeu o amor pelo futebol amazonense | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus – O time que leva o nome da cidade Baré, o Manaus FC busca o quarto título do campeonato amazonense. Ele é o atual tricampeão estadual de futebol profissional do Amazonas, com os títulos conquistados em 2017, 2018 e 2019.

Fundado em 5 de maio de 2013 pelos desportistas Luis Mitoso e Giovanni Silva, o Manaus Futebol Clube também é conhecido como o Gavião do Norte, a maior ave de rapina do Brasil e do mundo.

“Desde 2013 quando imaginávamos em formatar um time, queríamos que fosse mais que um time de futebol, mas um novo conceito de esporte. Queríamos envolver todas as categorias. Hoje o Manaus tem basquete, futebol de mesa, americano e o e-sports que vem desenvolvendo e uma certa expectativa de grandeza. O Manaus hoje já é grande. Levamos o nome da nossa cidade”, explica o presiente Mitoso.

Ele explica também que os jogadores são importantes na história do clube e que aposta em todos que possuem talento. “Desde que o Manaus foi criado, o clube sempre tem um olhar diferenciado para os seus jogadores, principalmente da base. Por isso, sempre tivemos a ideia de que a base nos interessa.

O time disputa atualmente as competições: Campeonato Amazonense, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

O time foca no Campeonato Amazonense | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

O Manaus FC carrega com orgulho as cores verde e branco e o principal símbolo da capital amazonense, o Teatro Amazonas, no escudo e no peito. O clube foi campeão da Série B do Campeonato Amazonense em 2013, campeão do Campeonato Amazonense sub-17 e sub-20 em 2016; do Campeonato Amazonense de sub-15 de 2015.

O Manaus Futebol Clube possui escritório administrativo, sala de reuniões e de entrevista localizada na rua 5 de fevereiro, nº 15, Betânia, espaço que abriga a sede social do Gavião do Norte.

Para o biênio 2020-2021, possui como diretoria: o presidente Luis Mitoso, vice-presidente Giovanni Alves, vice-presidente do departamento jurídico Mitoso Neto, vice-presidente do departamento médico Lucas Mitoso e vice-presidente do departamento de futebol, Giovanni Miranda.

Arena da Amazônia lotada

O torcedor apaixonado compareceu para torcer pelo Gavião do Norte | Foto: Divulgação Sejel

Em 2019, o Manaus FC realizou o feito de lotar a Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery em jogo decisivo contra o Brusque (SC). A capacidade era de 44 mil pessoas dentro do estádio. Menos de 500 torcedores marcavam presença nos estádios, principalmente em jogos do Campeonato Amazonense.

Com o bom momento do clube, o Manaus Futebol Clube encerrou a sua participação na Série D com média de 10 mil torcedores por jogo, ao longo das 8 partidas decisivas realizadas pelo clube na competição.

Elenco atualizado

Goleiros: Gleibson, Paulo Henrique e Rafael;

Laterais: Edvan, Tiago Costa, Isaque Lael, Igor Carvalho e Dudu Mandai;

Zagueiros: Luis Fernando, Ramon, Spice e Jefferson;

Volantes: Gilson, Márcio Passos, Vinicius Barba, Yuri e Guilherme Amorim;

Meias: Gabriel Davis, Tabatinga e Erivelton;

Atacantes: Philip, Jack Chan, Alex, Douglas Lima e Diego Rosa.

