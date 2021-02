Flamengo vence Internacional e coloca uma mão na taça do Brasileirão

Time fica a uma vitória do título do Brasileiro | Foto: Divulgação/UOL

Brasileirão - O domingo (21) foi de final antecipada no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1, no Maracanã, e assumiu a liderança do Brasileirão no lugar dos gaúchos.

O Flamengo é o novo líder do Brasileiro. O Rubro-Negro saiu perdendo, mas virou sobre o Inter, no Maracanã, e venceu por 2 a 1, na penúltima rodada da competição. O Fla tem 71 pontos, contra 69 do vice-líder Inter.

Com o resultado, o time carioca tomou a ponta pela primeira vez no campeonato e está a uma vitória de ser bicampeão. Edenilson, de pênalti, marcou o primeiro gol do jogo. Arrascaeta empatou para o Flamengo ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Rodinei foi expulso e em seguida Gabigol virou o jogo.

Para Arrascaeta, o Flamengo deu a volta por cima na competição. Em determinado momento o próprio uruguaio disse que o Rubro-negro não merecia o título após um tropeço. Discurso diferente após vitória sobre o Inter. "Mudamos muito o foco. Cada jogo é uma final. Mudamos a postura, todos comprometidos. Time está de parabéns, deu a volta por cima no momento certo. Ainda temos mais uma final pela frente para assegurar o título", disse.

O Flamengo precisa de uma simples vitória sobre o São Paulo para assegurar o título, mas poderá soltar o grito de campeão até mesmo em caso de derrota. Tudo dependerá do desempenho do Internacional diante do Corinthians, em Porto Alegre. Os gaúchos, por sua vez, precisam vencer e torcer por um tropeço dos cariocas.

