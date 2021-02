Com gol no último minuto, Manaus vence Amazonas na estreia do Barezão

Manaus venceu a Onça Pintada | Foto: Divulgação/Faar

Manaus - Manaus venceu o Amazonas por 1 a 0, em partida que marcou a estreia do Gavião do Norte nesta edição do estadual, no jogo deste domingo (21). Com essa primeira vitória, o time esmeraldino passa a liderar o grupo A.

O Manaus começou a partida com mais posse de bola e errava alguns passes na hora de construir suas jogadas, enquanto que o Amazonas saía no contra-ataque e levava mais perigo à meta do rival. A primeira grande chance de gol foi do Gavião e saiu aos 25 minutos, num escanteio batido por Douglas Lima, obrigando o goleiro Khan a defender no contrapé.

om essa primeira vitória, o time esmeraldino passa a liderar o grupo A. | Foto: Divulgação/Faar

Em seguida, o esmeraldino chegou de novo com perigo após Erivélton tocar para Gabriel Davis chutar na entrada da área, mas a bola foi desviada pela zaga e passou perto da trave. Aos 40 minutos, o Manaus até chegou a balançar as redes com Gabriel Davis, mas o árbitro marcou falta no lance, e o primeiro tempo terminou sem gols.

O início do segundo tempo foi marcado por muitas faltas e passes errados de ambas as equipes, e só aos 24 minutos a melhor chance apareceu. Dudu acionou a velocidade de Philip no lado direito, o atacante trouxe a bola para o meio e chutou bem, mas Khan fez uma defesa segura. O Amazonas respondeu na sequência com jogada de Soares pela lateral. O atacante fez um cruzamento que encontrou Pedro Igor para cabecear no canto de Rafael.

O primeiro tempo terminou sem gols | Foto: Divulgação/Faar

Quando o jogo se encaminhava para um 0 a 0, o Manaus ganhou uma falta na intermediária, que foi cobrada por Philip. A bola encontrou o zagueiro Thiago Spice, que se antecipou ao goleiro e mandou para o fundo do gol aos 50'.

Agora o Manaus é o líder do grupo A com 3 pontos e saldo de gols melhor que o Amazonas, também com 3 pontos. O Gavião do Norte volta a campo nesta terça-feira (23/02), contra o Nacional, na Arena da Amazônia. Já o Amazonas vai até o estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, também na terça, para encarar o Penarol, no jogo que completa a participação da Onça Pintada nesta fase classificatória.

*Com informações da assessoria

Leia mais



Raio X do Barezão: Manaus FC busca o 4° título amazonense

Hernán Crespo é apresentado como novo técnico do São Paulo