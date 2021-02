Video: Gol de Emerson Bacas repercute na Câmara Municipal de Manaus

Mesmo afirmando que vai continuar trabalhando firme e forte, para manter o objetivo principal que é ser campeão pelo Fast, Bacas confidenciou que ainda vive um sonho. | Foto: João Normando/FAF

Manaus (AM) - O jogador Emerson Bacas foi homenageado nesta segunda-feira, 22, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), com uma Moção de Parabéns apresentada pelo vereador William Alemão (Cidadania). Bacas teve o reconhecimento público, logo no início da sessão plenária, por ter sido o autor do gol antológico – que o próprio Rei Pelé tentou fazer na Copa de 1970 e não conseguiu –, na vitória do Fast sobre o Iranduba por 3 a 0, no último dia 17, durante a rodada de abertura do Campeonato Estadual 2020.



A façanha repercutiu mundo afora e pode colocar o meia entre os concorrentes ao prêmio Puskás, que é ofertado pela Fifa, ao gol mais bonito do ano.

“Quarta-feira, muitos dos nossos colegas aqui e muitas pessoas em casa, viram a lindeza que foi o golaço do Emerson Bacas. Solicito à mesa, senhor presidente, uma Moção de Parabéns, por esse belíssimo gol, que alegrou a vida dos manauaras e de todos os torcedores do Fast, deixando um pouco mais alegre a todos, nesse momento de pandemia. E, como todo bom brasileiro, amamos futebol. Então, parabéns, muito especial, ao Emerson Bacas Neri, por esse golaço!”, destacou William Alemão.

Emocionado, Bacas agradeceu a lembrança e retribuiu, entregando uma camisa oficial do Fast ao parlamentar.

“Sem explicação, por ser homenageado na casa do povo. O gol não é só meu, é de todo o povo amazonense, que me abraçou e que está me dando total apoio para que eu esteja concorrendo ao Puskás”, disse Bacas.

Mesmo afirmando que vai continuar trabalhando firme e forte, para manter o objetivo principal que é ser campeão pelo Fast, Bacas confidenciou que ainda vive um sonho.

Veja o Gol no vídeo:

| Autor:

“Até hoje, a minha ficha não caiu. Eu levo isso na brincadeira com meus companheiros, mas fico feliz pelas mensagens de apoio, pelas felicitações. Agradeço também ao vereador Alemão por esse reconhecimento de estar aqui hoje, e a Deus, por tudo que Ele vem fazendo em minha vida. Espero estar entre os melhores”, finalizou.



No sacrifício

Bacas teve uma atuação de gala contra o Iranduba, mesmo atuando no sacrifício, por conta de uma lesão na clavícula. O jogador entrou no segundo tempo e marcou dois gols, sendo que, no principal, aos 24 minutos, deu uma caneta (passou a bola por baixo das pernas do adversário), antes de chutar da intermediária e fazer a pintura; um golaço que ficará marcado para sempre na vida dele e do futebol como um todo.

Sobre o atleta

Emerson Bacas Neri tem 26 anos e é natural de Rondonópolis (MT). Antes de chegar ao Fast, o atleta passou pela base do Fluminense e já autuou em clubes como Amazonas FC, Atlético Itapemirim (ES), Barcelona (RO), Bonsucesso (RJ), Carapebus (RJ), Grêmio Prudente (SP), Luverdense (MT), Paulista (SP), Porto Velho (RO), Real Ariquemes (RO) e Sergipe.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/esportes