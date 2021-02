Cuca sai e Santos anuncia Ariel Holan como novo técnico

Holan terá o desafio de enfrentar os problemas internos do Peixe | Foto: BUDA MENDES/EFE

O Santo já possui um novo treinador. Nesta segunda-feira (22), o alvinegro praiano anunciou o argentino Ariel Holan como o escolhido para comandar a equipe na próxima temporada, após a saída de Cuca, oficializada ontem, no domingo (21), depois do empate em 1 a 1 contra o Fluminense.

O técnico argentino assinou contrato até 2023 e assume a equipe no início do campeonato Paulista, no próximo domingo (28), contra o Santo André, fora de casa.

Holan terá o desafio de enfrentar os problemas internos do Peixe: salários atrasados, bloqueio de contratações e poucos recursos para investimentos.

Na última temporada, Holan levou o Universidad Católica, do Chile, ao título nacional. A campanha vitoriosa contou com 23 vitórias, 13 empates e 10 derrotas em 46 jogos disputados, com 78 gols marcados e 51 sofridos. Na Libertadores, o time acabou caindo na fase de grupos, atrás de Internacional e Grêmio.

