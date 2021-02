Penarol anuncia dois reforços para o Barezão 2020

Os atletas chegam para reforçar o time | Foto: Divulgação

Manaus - O Penarol Atlético Clube anunciou mais dois reforços para o Barezão 2020. Um atacante e um lateral-direito já estarão à disposição do técnico Edmilson de Jesus para o confronto contra o Amazonas FC, na terça-feira (23), no Floro de Mendonça, em Itacoatiara.

Lucas Cordeiro, de 21 anos, é atacante com passagens pelo Atlético Amazonense, Grêmio Barueri/SP, Ceilândia/DF, seu último clube foi o Clipper.

Douglas Reis, 24 anos, é lateral-direito com vasta experiência no futebol paulista com passagens por Lemense, União Suzano, Santo André e seu último clube foi o Juventus/SP.

Os atletas já treinam com o elenco do Leão.

*Com informações da assessoria

