‘Quero escrever minha história como treinador pelo Flamengo', diz Ceni

O título de Campeão Brasileiro de 2020 parece bem mais próximo para o Flamengo, após vencer de virada o Internacional, por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo (21). Rogério Ceni, questionado sobre ser campeão no Morumbi, local onde acontece o duelo contra o São Paulo, o treinador conta que deseja fazer história como treinador do time Rubro Negro.

O duelo acontece na próxima quarta (24), no local onde Ceni se acostumou a erguer troféus como goleiro. Ceni vê o cenário como uma mera casualidade.

“O Morumbi, é inegável, faz parte da minha história. Tenho um respeito muito grande pelo São Paulo, a primeira parte da minha vida, como atleta, foi vivida lá dentro. Agora estou em uma nova fase, o que gostaria era escrever minha história como treinador pelo Flamengo. O Morumbi é uma casualidade”, afirmou Ceni.

A vitória do Flamengo sobre o São Paulo no Morumbi não só garantirá o título brasileiro à equipe carioca como também terá um gosto de vingança por todas as derrotas sofridas para o time tricolor na atual temporada, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão.

“Jogaremos com o maior respeito, vamos enfrentar um grande time, que nos fez sofrer bastante nesse ano, existiram derrotas doloridas para o São Paulo, e agora vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro, mas sempre com o maior respeito que o São Paulo merece como grande clube que é”, completou.

O Flamengo terá um dia a mais para descansar e treinar de olho nesse jogo decisivo em comparação com o São Paulo, que joga contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Mas, com tamanho significado que esse duelo possui, o intervalo menor certamente não será impeditivo para o Tricolor estragar a festa rubro-negra.

O torcedor, embora não concorde com a maioria das ações do técnico, vê que este é um momento decisivo sobre a saída ou permanência no time.

"Ainda bem que as palavras de Ceni na entrevista são conscientes da importância de pés no chão. Temos mais uma partida bem complicada contra o time do São Paulo, que merece respeito. Nada está ganho, nada de oba-oba, que é até natural entre os torcedores. Então, a euforia fique fora de os jogadores do Flamengo, que devem estar blindados nesse sentido. O título se ganha no jogo, porque jogo é jogado e o lambari é pescado. Cabe a nós torcedores, passarmos todas as nossas energias positivas ao nosso Mengão! Devemos acreditar muito no título!!", disse o torcedor Luiz Alberto.

Em janeiro, já de olho na partida deste domingo, Ceni falou que buscaria o bicampeonato. "Vamos trabalhar em busca de chegar contra o Inter com chances de igualar e na última rodada, contra o São Paulo, tentar buscar o título”, completou.

