‘Eu acredito na nossa equipe’, afirma Alan George, técnico do Nacional

O comandante azulino, afirma que o segredo para o resultado positivo está na atenção que os atletas devem ter em campo | Foto: Ascom Nacional FC- Milly Barreto

O Nacional FC que está no Grupo A e atualmente ocupa o quarto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tem um novo desafio marcado nesta terça-feira (23), contra o Manaus FC, na Arena da Amazônia, às 15h30, em jogo válido pela terceira rodada. O técnico do Naça, Alan George, destaca o comprometimento de sua equipe.

"O Manaus tem muitos atletas de qualidade, sabemos das dificuldades. A equipe é forte, precisamos ter bastante cuidado e atenção com eles. Mas, por outro lado, somos uma equipe comprometida e preparada naquilo que já foi treinado e passado para os atletas. Esse jogo será duro, mas eu acredito na equipe", frisou.



O elenco azulino vai em busca da primeira vitória na competição, já que estreou com revés diante do Amazonas por 2x1 e empatou em 0 a 0, com o Penarol.

Aos 48 anos, o comandante azulino, afirma que o segredo para o resultado positivo está na atenção que os atletas devem ter em campo. Segundo ele, o Manaus tem um bom posicionamento de movimentações e transições muito rápido, mas que isso pode ser superado se for feito em campo, o que está sendo feito nos treinos".

“Eles tem um bom posicionamento de movimentações e transições de passe muito rápido. Isso exige atenção e isso que estamos trabalhando e vamos fazer para não errar. Temos que que ficar atentos e taticamente cumprir as funções que estão sendo passadas aos nossos atletas para buscar nossa vitória”, disse.

*Com informações da assessoria

