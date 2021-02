Ricaço do agronegócio quer 'Incentivar' São Paulo a vencer Flamengo

O fanático torcedor Elusmar Maggi Scheffer disse a uma rádio gaúcha nesta segunda-feira que avaliaria judicialmente como incentivar o São Paulo para vencer o Flamengo na última rodada do Brasileirão. | Foto: Reprodução

A paciência do Flamengo com o torcedor emblemático do Internacional que chega a pagar para ter jogador em campo, parece ter chegado ao fim. Após ter injetado R$1 milhão para o Inter pagar a claúsula do empréstimo e ter Rodinei no campo, o empresário do agronegócio Elusmar Maggi Scheffer prometeu investir no São Paulo.



O fanático torcedor Elusmar Maggi Scheffer disse a uma rádio gaúcha nesta segunda-feira que avaliaria judicialmente como incentivar o São Paulo para vencer o Flamengo na última rodada do Brasileirão.

Elusmar Maggi é sócio do Grupo Bom Futuro, empresa do agronegócio em Mato Grosso, e já teve família entre os 10 mais ricos do Brasil

O empresário da produção rural virou protagonista na briga do Inter pelo título brasileiro, pelo menos nos momentos iniciais antes do jogo com o Flamengo. Doou o R$ 1 milhão para pagar a multa pela escalação de Rodinei, emprestado pelo Rubro-Negro ao clube gaúcho.

Nesta segunda-feira, (22) Rodrigo Dunshee de Abranches (vice-geral do Flamengo) disse que está oferecendo notícia crime por ter consciência de que "nenhm clube está à venda". Segundo o dirigiente, está é uma "palhaçada de quem quer aparecer".

Abranches também disse que entrará com queixa na polícia e no Ministério Público para investigar este episódio, incluindo a doação realizada durante a semana passada para o Inter ter Rodinei em campo contra o Flamengo, em jogo que terminou 2 a 1 a favor do rubro-negro.

No jogo final da tabela do Brasileirão, o Internacional jogará contra o Corinthians e o Flamengo enfrentará o São Paulo no Morumbi.

Leia mais;

www.emtempo.com.br/ultimas