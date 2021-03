Live do ‘Mexa-se em casa' acontece nesta terça-feira (2); participe

A transmissão será através dos perfis da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) | Foto: Divulgação

Manaus- Acontece nesta terça-feira (2), mais uma edição do programa “Mexa-se em Casa”. A live terá início às 17h e contará com a presença do professor Pedro Castro, que vai ministrar os exercícios para quem se encontra em isolamento social devido à pandemia da Covid-19.

A transmissão será através dos perfis da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) no Instagram (@faaroficial) e no Facebook (facebook.com/oficialfaar).

Nesta edição, o professor vai explorar os movimentos básicos corporais que o treino de cardio oferece, trabalhando assim o condicionamento e a psicomotricidade, ciência que estuda o corpo em movimento. Os benefícios envolvem desde o emagrecimento, o fortalecimento do sistema cardiorrespiratório e até a prevenção de doenças.

Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Pedro Castro, afirma que, nos tempos atuais, é necessário aderir uma nova rotina para se adequar e manter a saúde física e mental em dia.

“Meu objetivo é que todos possam se sentir mais fortes do que nunca ao fim da live. Estamos passando por um momento de tensão e usar a atividade física é um dos melhores tratamentos para garantir a saúde tanto física como mental. Uma ótima orientação para quem deseja aderir a novos hábitos é se alimentar de comidas saudáveis, beber bastante água e se exercitar no mínimo 40 minutos por dia”, orientou Pedro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Conheça os 'Arawak': o time que promove a prática do Rugby no Amazonas