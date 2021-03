Ariel Holan é apresentado como o novo técnico do Santos

O técnico argentino chega com contrato até 2023 | Foto: Ivan Storti / Santos FC

Ariel Holan foi apresentado oficialmente como novo técnico do Santos na manhã desta segunda-feira (1). O treinador participou de entrevista coletiva ao lado do presidente Andres Rueda. Nas respostas, o argentino fez questão de destacar toda a admiração que tem pelo clube.

"O Santos, para mim, é um desafio muito grande. Ontem (domingo), quando andava pelo campo, pensava que ali jogou Pelé, Neymar e tantos outros. É um bicampeão do mundo, um tricampeão da América, uma marca mundial. Estar aqui me deixa muito feliz. O compromisso com os torcedores é de ter uma equipe protagonistas em todos os campos, local e de visitante, e uma equipe de acordo com a história do futebol brasileiro", afirmou.

Holan também exaltou o futebol brasileiro, lembrou a vontade que tinha de vir treinar no país e que o Santos lhe deu condições de realizar um bom trabalho.



"Tinha muita vontade de vir ao Brasil. É um futebol que admiro desde criança, que admiro enormemente. Agora, se deram as condições, porque o presidente me deu a tranquilidade de levar adiante um trabalho sério, honesto. Isso foi determinante para tomar a decisão de vir ao Santos", completou.

R7*

