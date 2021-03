Carioca 2021: Bruno Viana desfalca o Flamengo na estreia

O jogador foi apresentado há duas semanas e passou a treinar no Ninho do Urubu para aprimorar a parte física | Foto: Marcelo Cortes/CRF

Bruno Viana desfalcará o Flamengo na partida de estreia do Carioca, nesta terça-feira (2), contra o Nova Iguaçu. O motivo da ausência é que a janela de transferências abre apenas hoje (1) e não há tempo hábil para regularizar a situação do zagueiro.

O jogador foi apresentado há duas semanas e passou a treinar no Ninho do Urubu para aprimorar a parte física. O Flamengo deve iniciar o processo de regularização hoje, mas não será o suficiente, uma vez que o regulamento do Carioca prevê o seguinte:

“Para a primeira partida da Taça Guanabara somente poderão participar os atletas inscritos até o 5º dia útil que anteceder o início do campeonato e cujo registro conste do BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida”.

Contratado por empréstimo junto ao Braga, de Portugal, Bruno Viana ficará no Flamengo até o fim de 2021. Ao fim do período, o clube rubro-negro terá a opção de contratar o atleta em definitivo.

