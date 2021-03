Flamengo estreia hoje (2) no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu

Nos primeiros jogos do Estadual, o Flamengo levará a campo uma equipe sub-20 | Foto: Marcelo Cortes / CRF

O Flamengo estreia nesta terça-feira (2) no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, às 21h35, no Maracanã.

Na tarde desta segunda-feira (1), o elenco do Mengão se reapresentou no Ninho do Urubu para finalizar os trabalhos visando a estreia. O treinador Maurício Souza, que comandará o time nas rodadas iniciais, realizou um trabalho técnico e tático no campo do CT.

Nos primeiros jogos do Estadual, o Flamengo levará a campo uma equipe sub-20, acrescida dos atletas Matheuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista.

A partir de quinta-feira (4), Pepê, Michael e Hugo Moura serão incorporados ao elenco rubro-negro. Já o zagueiro Bruno Viana, recém-chegado do Braga (POR), aguarda sua regularização no Bira para fazer a estreia.

Flamengo e Nova Iguaçu já se enfrentaram em nove oportunidades, com ampla vantagem rubro-negra. Foram sete vitórias do Mengão, um empate e uma derrota.

