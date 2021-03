Corinthians alfineta Palmeiras em mosaico: 'Nunca serão'

O clássico entre Corinthians e Palmeiras está agendado para as 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão | Foto: Reprodução

O Corinthians preparou um mosaico no setor Leste Inferior da Neo Química Arena para o clássico contra o Palmeiras, que será realizado nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A mensagem escrita na arquibancada será "nunca serão", uma provocação dos alvinegros em relação ao fracasso do rival no Mundial de Clubes.

Bicampeão mundial, o Corinthians já chegou a provocar o Palmeiras em outros mosaicos feitos no estádio em Itaquera, como quando exibiu as taças dos títulos de 2000 e 2012. Neste ano, o Palmeiras disputou o Mundial e terminou em quarto lugar, sem vitórias.

O clube alviverde se considera campeão mundial de 1951, num título que até hoje gera polêmica e divergência da Fifa, que já chegou a reconhecer e depois voltou atrás.

O clássico entre Corinthians e Palmeiras está agendado para as 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão. Na estreia, o time alvinegro empatou sem gols com o Red Bull Bragantino.

