Reino Unido planeja sediar Copa do Mundo em 2030

A intenção inicial da Uefa é realizar o torneio em 12 sedes em homenagem aos 60 anos da primeira disputa | Foto: ARSEN GALSTYAN / EFE

O Reino Unido vai disputar para ser sede da Copa do Mundo em 2030. Os britânicos devem enfrentar a candidatura única de Espanha-Portugal, considerada uma das favoritas para receber o torneio. A competição aconteceu na Inglaterra pela última vez em 1966.

O Primeiro Ministro Boris Johnson confirmou a informação. A Inglaterra deve sediar as semifinais e a final da Eurocopa 2021, mas o país se oferece para receber toda a competição. A intenção inicial da Uefa é realizar o torneio em 12 sedes em homenagem aos 60 anos da primeira disputa. No entanto, por conta da vacinação avançada no Reino Unido, a competição pode servir como uma espécie de propaganda para a candidatura à Copa do Mundo.

Boris Johnson já conta com o investimento necessário para a promoção do Reino Unido e está confiante de que o país criador do futebol terá a chance de receber o maior evento esportivo do mundo. Além da dupla Espanha-Portugal, o Marrocos pode ser outro candidato, enquanto Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai juntam forças para serem adversários à altura.

