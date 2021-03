Santos sofre com desfalques de jogadores com Covid-19 e lesões

Os principais jogadores do elenco se reapresentaram nesta terça, na primeira atividade do novo técnico Ariel Holan | Foto: Divulgação Santos FC

Pará testou positivo para covid-19 e é mais um desfalque no Santos. As demais ausências são Marinho (outro com coronavírus), Kaio Jorge, Madson, Laércio, Raniel, Jobson e Sánchez (departamento médico) e Marcos Leonardo e Renyer (seleção brasileira sub-18).

O lateral-direito cumprirá os 10 dias de isolamento e não enfrentará Ferroviária e São Paulo, pelo Campeonato Paulista, e Deportivo Lara (VEN), na próxima terça-feira (9), na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo da segunda fase Libertadores da América).

Pará fez o exame depois da folga e iniciou a quarentena. Os principais jogadores do elenco se reapresentaram nesta terça, na primeira atividade do novo técnico Ariel Holan: João Paulo, John, Luan Peres, Luiz Felipe, Felipe Jonatan, Alison, Sandry, Soteldo e Lucas Braga.

O substituto de Pará deve ser Sandro Perpetuo. O Santos ainda terá os reservas e o comando do auxiliar Marcelo Fernandes para enfrentar a Ferroviária nesta quarta, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Ariel Holan deve estrear diante do São Paulo, domingo, no Morumbi, já com os titulares à disposição.

*Gazeta esportiva

