Corinthians promete postura diferente em jogo contra Palmeiras

O treinador Vágner Mancini promete uma postura diferente do Corinthians contra o Palmeiras no jogo desta quarta-feira (3), na Neo Química Arena, em São Paulo. Mancini não esqueceu a goleada sofrida diante do Palmeiras por 4 a 0, em janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

"Não tenha dúvida que foi um jogo que nos marcou bastante, a gente vinha em ascensão, saímos chateados", lembrou.

"Temos a oportunidade agora de enfrentar novamente, vamos fazer de tudo para ser uma história diferente. O jogo começou agora, independente de qual equipe vai ser escalada, temos obrigação de fazer um jogo diferente daquele", completou o treinador.

O técnico ainda não definiu quais titulares mandará a campo no clássico. Contudo, ele não admite que seus comandados se portem com displicência e nem desligados. Quer jogadores concentrados e tratando o duelo como uma decisão.

O Corinthians soma três jogos sem sofrer gol e Mancini mostra satisfação por vir ajustando o setor. Por outro lado, não esconde o incômodo com a falta de gols do ataque, que já dura quatro partidas.

"Me incomoda muito, hoje (domingo, diante do Red Bull Bragantino) até tivemos oportunidades no primeiro tempo, poucas no segundo e o time necessita de ajustes", afirmou. "Mas a equipe não toma gols há três jogos, estamos reorganizando a equipe, é necessário que pare de tomar gols, estamos ainda nessa fase de transição".

Diante do Red Bull Bragantino, Mancini usou dois jovens atacantes da base, Rodrigo Varanda e Kauê, um em cada etapa. Faz testes e não esconde que pode efetivá-los entre os titulares.

Surto de Covid

O Corinthians também avalia pedir o adiamento do clássico, pois o clube alvinegro detectou um possível surto de covid-19 entre funcionários, membros da comissão técnica e dirigentes.

Caso essa suspeita se confirme, pretende formalizar à Federação Paulista de Futebol (FPF), o pedido para a partida ser remarcada para outra data por questões de segurança.

Os atletas que testaram positivos foram: os goleiros Cássio e Guilherme; os laterais Fábio Santos e Fagner; o zagueiro Raul Gustavo; os meias Gabriel e Ramiro; e o atacante Cauê Treino.

Treino

O time treinou de olho no confronto | Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O lateral direito Fagner e os meias Luan e Otero, que se recuperaram, respectivamente, de um estiramento no adutor da coxa direita, uma tendinite no joelho e dores na coxa, participaram da atividade de treino.

Fábio Santos, que foi poupado do último jogo por desgaste físico, também retornou para treinar com a equipe.

Os jogadores fizeram o aquecimento e também passaram por um circuito com exercícios de velocidade, pliometria e tração.Mancini promoveu uma atividade coletiva em campo reduzido.

