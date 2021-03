Fast Clube comunica que não disputará o Barezão 2021

Ainda segundo o clube, a ausência no Estadual de 2021 permitirá a concentração da atenção para a conclusão de alguns projetos | Foto: Divulgação Fast

Manaus- O Fast Clube comunicou nesta terça-feira (2), que não disputará o Campeonato Amazonense de Futebol - Edição 2021. Segundo informações da Diretoria do clube, entre as causas da decisão estão a pandemia da Covid-19, a ausência de público nos jogos e deficitário do ponto de vista financeiro.

A decisão foi protocolada no expediente da Federação Amazonense de Futebol, comunicando ausência de interesse em disputar o Campeonato. Veja a nota publicada nas redes sociais.

“Considerando o complexo momento que vivemos hodiernamente, em razão da pandemia de covid-19 que assola o mundo inteiro e que prejudicou seriamente nossa agremiação nas partidas decisivas do acesso a Série C do Campeonato Brasileiro de 2020.

Por sua vez, é sabido que os jogos do Estadual de 2021 serão disputados sem a comparência de público, afigurando-se, por conseguinte, deficitário do ponto de vista financeiro, recaindo sobre os clubes mandantes todas as despesas concernentes a arbitragem, quadro móvel etc., implicando em sérios prejuízos a já combalida situação dos clubes amazonenses, ressalvado o fato de que o Fast disputou no ano de 2020 quatro competições (Estadual, Copa do Brasil, Série D e Copa Verde), demandando altos custos de janeiro de 2020 até março de 2021.

Outrossim, durante seus 90 (noventa) anos de história, o Fast Clube se notabilizou por honrar com seus compromissos financeiros assumidos, não sendo razoável agora, diante de tais circunstâncias, o clube disputar uma competição que se afigura inquestionavelmente deficitária, colocando em risco a credibilidade e o bom nome de nossa instituição (quase) secular”, diz a nota.

Ainda segundo o clube, a ausência no Estadual de 2021 permitirá a concentração da atenção para a conclusão de alguns projetos administrativos em andamento.

“No ensejo, apresentamos nossas escusas ao nosso fiel e leal torcedor, assegurando que envidaremos todos nossos esforços no sentido de dotar nosso tricolor de aço de condições plenas, estruturais e financeiras para voltamos mais fortes, mais vivos e lutando por novas conquistas”, finalizou a nota.

