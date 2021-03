Treinador Ruy Scarpino morre em Manaus por complicações da Covid-19

Ruy Scarpino atuou também em times fora do Amazonas | Foto: Reprodução

Manaus- Morreu aos 59 anos na manhã desta quarta-feira (3), o treinador Ruy Scarpino. Ele estava internado em um hospital particular de Manaus e faleceu após complicações da Covid-19. Clubes do Amazonas e demais estados do país lamentaram morte do treinador.

O último trabalho do treinador foi no início de 2020, no comando do Amazonas FC. "Deus escolheu você para viver ao seu lado, Ruy Scarpino. Ex técnico do Amazonas FC não resistiu as complicações da Covid19 e faleceu hoje de manhã", noticiou e lamentou o Amazonas FC em suas redes sociais.

Ruy Scarpino atuou também em times fora do Amazonas. O Moto Clube de São Luís também emitiu nota de pesar.

"Infelizmente perdemos Ruy Scarpino para COVID-19. Figura vitoriosa na história recente do Moto Club. Campeão tanto como jogador quanto como treinador além de conseguir um acesso pelo Moto Club à Série C. O técnico Ruy Scarpino estava internado há uma semana em um hospital particular de Manaus. O Moto Club lamenta profundamente e presta condolências à família e amigos de Ruy", escreveu.

O Cuiabá Esporte Clube também se pronunciou nas redes sociais e lamentou a partida de Ruy.

O clube emitiu nota de pesar | Foto: Reprodução

"O Cuiabá Esporte Clube lamenta informar o falecimento do seu ex-técnico Ruy Scarpino. Ele comandou o Dourado na temporada 2015. A diretoria do Dourado se solidariza com a família e amigos do ex-técnico, desejando força neste momento de extrema dor e tristeza", emitiu.

O América de Natal também emitiu condolências a família e amigos do treinador. "É com imensa tristeza que lamentamos o falecimento do treinador Ruy Santos Scarpino. Ele treinou o time profissional do Alvirrubro no ano de 2008, durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O América Futebol Clube se solidariza com parentes e familiares neste momento de dor", disse.

