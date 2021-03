Japão decide sobre presença de público nos Jogos Olímpicos

Pesquisas mostram que a maioria dos japoneses se opõe à realização do evento | Foto: Reprodução Reuters

O governo do Japão decidirá se vai permitir a presença de torcedores estrangeiros na Olimpíada de Tóquio até o fim de março, disse a ministra da Olimpíada, Tamayo Marukawa, nesta quarta-feira (3).

Pesquisas mostram que a maioria dos japoneses se opõe à realização do evento durante a pandemia de Covid-19.

"Na questão dos torcedores estrangeiros... pessoalmente, quero que seja decidida até o dia 25 deste mês, quando o revezamento da tocha olímpica será iniciado", disse Hashimoto a repórteres após uma reunião virtual com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e outros. "É verdade que a situação é dura dentro e fora do Japão... não seria bom se a entrada deles provocasse preocupação no povo japonês", acrescentou.

Uma pesquisa do jornal Yomiuri mostrou nesta quarta-feira (3) que, se for para os Jogos acontecerem tal como programados, 91% das pessoas do país querem que os espectadores sejam mantidos em um mínimo ou nem entrem.

A pesquisa realizada entre 18 de janeiro e 25 de fevereiro apontou que 70% dos entrevistados disseram estar "interessados na Olimpíada", mas que 58% disseram que não querem que ela seja realizada neste ano por causa do temor da covid-19.

