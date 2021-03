Vasco estreia no Carioca contra a Portuguesa com elenco do sub-20

Além da estreia diante da Portuguesa, a comissão e os atletas do sub-20 permanecem na equipe profissional também para o seguinte compromisso no Campeonato Carioca, diante do Volta Redonda | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco da Gama estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (3), às 21 horas, diante da Portuguesa, no gramado de São Januário.

Para o primeiro compromisso da temporada, o time aposta na mescla entre atletas da categoria sub-20 e alguns integrantes do time profissional. O responsável por comandar as pratas da casa será o técnico Diogo Siston, recentemente campeão da Copa do Brasil e da Supercopa com os Meninos da Colina.

“Somos uma equipe jovem, mas a nossa responsabilidade é disputar o Campeonato Carioca profissional. Já temos alguns jogadores que estão acostumados com a batida aqui de cima e foram incorporados atletas do sub-20 com muita consciência da responsabilidade que vem pela frente. Sabemos que do outro lado enfrentaremos um adversário difícil, maduro. Temos que entrar ligados no detalhe, na nossa organização e na nossa atitude para que a gente possa fazer uma boa partida”, analisou o treinador.

Além da estreia diante da Portuguesa, a comissão e os atletas do sub-20 permanecem na equipe profissional também para o seguinte compromisso no Campeonato Carioca, diante do Volta Redonda. A partida será disputada no próximo sábado (6), às 21h05, no Estádio da Cidadania.

*Com informações da assessoria

